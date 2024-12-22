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13:51, 22 декабря 2024Россия

В России высказались о своевременности начала СВО

Сенатор Джабаров назвал верным решением начало СВО
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Слова президента России Владимира Путина о сроках начала специальной военной операции (СВО) говорят о том, что он человек мира, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о своевременности начала СВО.

Этим заявлением президент в очередной раз подтвердил, что он — человек мира. То есть человек, который не за войну, а за мирное разрешение всех споров

Владимир Джабаровроссийский сенатор

«Он верил бывшим нашим партнерам, а теперь врагам, что они тоже ищут мира, чтобы конфликт не разрастался, чтобы были компромиссы. А нас нагло и цинично обманывали, мы это поняли. С течением времени стало ясно, что нас нагло обманывали, хитро улыбаясь, а в общем-то президент был открыт для контактов со своими визави на Западе, со своими визави на Украине, но они подло нас всех обманули. Поэтому президент сказал, что, да, надо было [начинать раньше], теперь это понятно. Я думаю, то, что началась СВО, абсолютно верное решение, это еще раз доказывает нынешняя ситуация», — сказал сенатор.

Как заявил Владимир Путин в беседе с телеведущим Павлом Зарубиным, России стоило раньше начать готовиться к боевым действиям с Украиной. «Мы должны были раньше сориентироваться и понять, что Минские соглашения наши оппоненты исполнять не собираются», — сказал он.

Мнение, что России необходимо было раньше начинать боевые действия, Путин высказал во время прямой линии, а также упоминал об этом в феврале 2024 года.

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