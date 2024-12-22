Владимир Путин посмотрит ролики Влада Бумаги

Дмитрий Песков допустил, что Путин посмотрит ролики Влада А4 после его вопроса

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков допустил, что президент посмотрит ролики Влада Бумаги после его вопроса во время прямой линии. Об этом Песков рассказал в интервью тележурналисту Павлу Зарубину.

«Мне кажется, да», — ответил пресс-секретарь на вопрос Зарубина о том, посмотрит ли президент видео известного блогера.

«Меня искренне поразил вот этот молодой человек, он действительно задал очень солидный, очень умный вопрос», — отметил Песков. Пресс-секретарь президента также упомянул, что видел ролики Влада А4 на «айпаде у дочки». «Я не понял, почему он такой популярный, но, может, это, так сказать, поколенческая проблема», — добавил Пескова.

Ранее президент России Владимир Путин пошутил над словами своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова, назвавшего Влада Бумагу нетрадиционным гостем.