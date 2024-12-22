Задержанный из-за поломки рейс из Египта вылетел

Задержанный рейс Москва — Шарм-эш-Шейх вылетел 22 декабря

Задержанный рейс Москва — Шарм-эш-Шейх (Египет) вылетел утром 22 декабря. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Задержанный рейс LMU 614 египетского перевозчика AlMasria вылетел в 08:39 по московскому времени. На борту самолета находятся 194 пассажира.

Ранее в московском аэропорту Шереметьево пассажиры задержанного рейса в Шарм-эш-Шейх заблокировали выход на посадку другим пассажирам. Рейс UJ 614 должен был вылететь 20 декабря, но посадку постоянно откладывали. Пассажиры находились в аэропорту почти сутки. Успокаивать недовольных пришлось полицейским, известно о задержаниях.

Ситуацию с задержкой рейса Москва — Шарм-эш-Шейх взяла на контроль транспортная прокуратура. На рейс было зарегистрировано 218 пассажиров.

В Ассоциации туроператоров России назвали причиной задержки рейса техническую неисправность самолета. В авиакомпании рассказали, что пассажирам предоставили питание и напитки, предложили временное жилье.

