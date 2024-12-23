Лидер Компартии Белоруссии Сыранков стал кандидатом на пост президента

Первый секретарь Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Белоруссии Сергей Сыранков официально стал кандидатом в президенты страны. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии в своем Telegram-канале.

«ЦИК Белоруссии зарегистрировал кандидатом в Президенты Республики Беларусь Сыранкова Сергея Александровича», — говорится в сообщении.

Лидер Компартии Белоруссии стал кандидатом на пост президента страны, собрав 125,5 тысяч признанных подписей граждан Белоруссии. При этом секретарь ЦК Компартии сообщал, что инициативная группа по его выдвижения собрала более 170 тысяч подписей. Белорусские коммунисты выбрали кандидата в президенты республики 31 октября впервые за 30 лет.