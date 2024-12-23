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13:18, 23 декабря 2024Бывший СССР

Белорусские коммунисты выбрали кандидата в президенты

Лидер Компартии Белоруссии Сыранков стал кандидатом на пост президента
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Сергей Сыранков

Сергей Сыранков. Кадр: Creative Careers / RuTube

Первый секретарь Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Белоруссии Сергей Сыранков официально стал кандидатом в президенты страны. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии в своем Telegram-канале.

«ЦИК Белоруссии зарегистрировал кандидатом в Президенты Республики Беларусь Сыранкова Сергея Александровича», — говорится в сообщении.

Лидер Компартии Белоруссии стал кандидатом на пост президента страны, собрав 125,5 тысяч признанных подписей граждан Белоруссии. При этом секретарь ЦК Компартии сообщал, что инициативная группа по его выдвижения собрала более 170 тысяч подписей. Белорусские коммунисты выбрали кандидата в президенты республики 31 октября впервые за 30 лет.

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