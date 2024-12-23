Друг бывшего мужа Седоковой ответил на вопрос о наркотической зависимости баскетболиста

Бизнесмен Пугачев заявил, что баскетболист Тимма не употреблял наркотики

Друг латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, предприниматель Марк Пугачев в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) ответил на вопрос о наркотической зависимости спортсмена.

Пугачев раскритиковал блогершу Айзу Лилуну-Ай, предположившую, что в кончине спортсмена виноваты наркотики. Бизнесмен заявил, что Тимма не употреблял запрещенных веществ.

Тимма был найден мертвым в Москве 17 декабря. По имеющейся информации, он мог наложить на себя руки. Перед гибелью Тимма обратился к Седоковой, написав свою дату рождения и дату смерти в социальных сетях певицы.

Анна Седокова и Янис Тимма заключили брак 6 сентября 2020 года. В октябре 2024 года певица подала на развод. В декабре они развелись.