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18:11, 23 декабря 2024Экономика

Газпромбанку досталась часть акций одного из ведущих золотодобытчиков

РБК: компания «ААА Управление Капиталом» купила 22 процента акций ПАО «ЮГК»
Кирилл Луцюк

Фото: Shutterstock / Fotodom

Компания «ААА Управление Капиталом», которая входит в группу Газпромбанка, купила 22 процента акций ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» (ПАО «ЮГК»). Об этом сообщает РБК со ссылкой на ЮГК.

Ценные бумаги были приобретены у президента и основного акционера ЮГК Константина Струкова, который остался основным акционером этого ПАО — его доля в капитале компании будет составлять 67,85 процента. Последняя является одним из крупнейших золотодобывающих предприятий РФ.

Ранее сообщалось, что, по данным на апрель 2024 года, помимо ЮГК в пятерку самых крупных золотодобывающих компаний России входили «Полюс», Polymetal, Nordgold и Kinross.

Между тем по прогнозам, в 2025 году серебро будет дорожать быстрее золота. Причинами такого развития событий эксперты называют восстановление спроса на индийском рынке и усиление интереса к солнечной энергетике.

Что касается золота, то рост его стоимости будет тормозиться из-за инфляции. Кроме того, есть мнение, что спрос на этот металл может упасть из-за торговых войн, которые собирается развязать избранный президент США Дональд Трамп.

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