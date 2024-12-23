Польша запустит разведывательный спутник

Польша запустит первый разведывательный спутник в 2025 году

Польша планирует запустить первый разведывательный космический аппарат в 2025 году. Об этом сообщила министр фондов и региональной политики республики Катажина Пельчиньская-Наленьч на странице в X.

«В следующем году в космос будет запущен первый польский спутник наблюдения. Только что был подписан контракт на четыре микроспутника более чем на 550 миллионов злотых (около 137 миллионов долларов)», — написала она.

Министр почеркнула, что спутники увеличат возможности вооруженных сил Польши по сбору разведывательных данных. Проект реализуют совместно с польской компаний Creotech Instruments.

Ранее в декабре стало известно, что Космические силы и Национальное разведывательное управление США планируют в начале 2025 года ввести в эксплуатацию спутники миссии Silent Barker, предназначенные для наблюдения за российскими и китайскими космическими аппаратами.

В августе издание Kosmonauta.net писало, что у запущенного 16 августа на ракете Falcon 9 польского спутника EagleEye наблюдаются проблемы со связью. Разработанный специалистами Creotech Instruments аппарат стал первым спутником массой более 50 килограмм, спроектированным и построенным в Польше. EagleEye способен делать снимки с разрешением около одного метра.