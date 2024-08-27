Стало известно о проблемах с первым созданным в Польше спутником

У польского спутника EagleEye наблюдаются проблемы со связью

У запущенного 16 августа на ракете Falcon 9 польского спутника EagleEye наблюдаются проблемы со связью. Об этом от компании-разработчика космического аппарата Creotech Instruments стало известно изданию Kosmonauta.net.

По данным создателей, выявленные проблемы делают невозможным получение телеметрических данных от космического аппарата. Возможная причина неполадок — неточность в определении положения спутника, из-за чего проводится некорректное позиционирование наземной антенны связи либо нехватка электроэнергии на космическом аппарате.

Издание напоминает, что EagleEye является первым спутником массой более 50 килограмм, спроектированным и построенным в Польше. Космический аппарат позволяет делать снимки Земли разрешением около одного метра с высоты 350 километров.

Ранее издание SpaceNews сообщило, что Южнокорейское аэрокосмическое агентство выбрало ракету Falcon 9 американской компании SpaceX для запуска многоцелевого геостационарного спутника связи GEO-KOMPSAT-3 во второй половине 2027 года.