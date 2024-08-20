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14:57, 20 августа 2024Наука и техника

Южная Корея выбрала SpaceX для запуска геостационарного спутника

Компания SpaceX запустит в 2027 году геостационарный спутник для Южной Кореи

Фото: Michael Stonecypher / U.S. Air Force / Reuters

Южнокорейское аэрокосмическое агентство выбрало ракету Falcon 9 американской компании SpaceX для запуска многоцелевого геостационарного спутника связи GEO-KOMPSAT-3 во второй половине 2027 года. Об этом сообщает SpaceNews.

3,7-тонный спутник разработан Корейским институтом аэрокосмических исследований и Корейским научно-исследовательским институтом электроники и телекоммуникаций на замену космическому аппарату GEO-Kompsat-1, запущенному в 2010 году с космодрома Куру во Французской Гвиане на европейской ракете Ariane 5.

Разработка GEO-KOMPSAT-3 началась в 2021 году. Стоимость создания аппарата — 309 миллионов долларов.

Ранее южнокорейская сторона неоднократно выбирала ракету Falcon 9 компании SpaceX для запуска собственных космических аппаратов.

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      Иван Потапов
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