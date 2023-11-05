Назван срок запуска первого разведывательного спутника Южной Кореи

Yonhap: первый разведывательный спутник Южной Кореи будет запущен 30 ноября

Первый разведывательный спутник Южной Кореи будет запущен 30 ноября на ракете Falcon 9 с базы Ванденберг Космических сил США в американском штате Калифорния. Об этом со ссылкой на заявление министра обороны Республики Корея Син Вон Сика сообщает Yonhap.

Подробности о космическом аппарате информационным агентством не приводятся. Спутник называется ответом Сеула на попытки Пхеньяна запускать космические аппараты. Согласно агентству, министр обороны Южной Кореи не планирует посещать США в обозначенный для запуска срок.

В августе Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что вторая попытка Северной Кореи запустить разведывательный спутник закончилась неудачно.

О том, что Северная Корея запустила баллистическую ракету со своим первым разведывательным спутником, сообщало правительство Японии.