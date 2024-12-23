Раскрыта диета похудевшего на 40 килограммов Джигана

Похудевший на 40 килограммов Джиган ест суп из краснокочанной капусты и курицы

Популярный блогер Оксана Самойлова раскрыла диету мужа Джигана, который похудел на 40 килограммов. Сторис на эту тему появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость показала подписчикам привычный рацион рэпера. «Рубрика "Обед с Джиганом". Что ест это травоядное?» — пошутила она в ролике. На кадрах исполнитель рассказал, что на обед ест суп из краснокочанной капусты и курицы, печеную тыкву, паштет из фасоли, салат из петрушки и кейла, а также домашние куриные сосиски и отварную говядину.

«Если бы так кушали, все были бы грустными», — отметил Джиган в конце ролика.

В ноябре Оксана Самойлова в «голом» топе вышла в свет с козой. «А это моя соведущая. И я не шучу», — иронично написала Самойлова.