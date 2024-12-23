Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:54, 23 декабря 2024Ценности

Раскрыта диета похудевшего на 40 килограммов Джигана

Похудевший на 40 килограммов Джиган ест суп из краснокочанной капусты и курицы
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Популярный блогер Оксана Самойлова раскрыла диету мужа Джигана, который похудел на 40 килограммов. Сторис на эту тему появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость показала подписчикам привычный рацион рэпера. «Рубрика "Обед с Джиганом". Что ест это травоядное?» — пошутила она в ролике. На кадрах исполнитель рассказал, что на обед ест суп из краснокочанной капусты и курицы, печеную тыкву, паштет из фасоли, салат из петрушки и кейла, а также домашние куриные сосиски и отварную говядину.

«Если бы так кушали, все были бы грустными», — отметил Джиган в конце ролика.

В ноябре Оксана Самойлова в «голом» топе вышла в свет с козой. «А это моя соведущая. И я не шучу», — иронично написала Самойлова.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      YouTube практически заблокирован в России. Когда он станет полностью недоступен?

      В России высказались о призыве Госдепа к американцам покинуть Белоруссию

      Раскрыта еще одна опасность алкоголя

      В России предупредили о стагнации в выдаче кредитов

      Визит Фицо в Москву вызвал протесты

      Столкновение двух самолетов сняли на видео из кабины пилота

      В Конгрессе США раскритиковали Украину за транжирство денег на тиктокеров

      Одна из стран Евросоюза захотела ограничить импорт российского газа

      Молчание Седоковой после трагедии с бывшим мужем объяснили

      Пивные ванны стали популярны у женщин

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше