Россиян призвали не смешивать алкоголь разной крепости

Токсиколог Поцхверия призвал россиян не смешивать алкоголь разной крепости

Токсиколог, анестезиолог-реаниматолог высшей квалификационной категории заведующий научным отделением острых отравлений и соматопсихиатрических расстройств НИИ имени Н.В. Склифосовского Михаил Поцхверия призвал россиян не смешивать алкогольные напитки разной крепости. О последствиях употребления таких коктейлей врач рассказал в официальном Telegram-канале института.

Врач предупредил, что одновременное употребление алкоголя разной крепости плохо влияет на состояние здоровья. Так, по его словам, шампанское, как и любые другие газированные напитки, ускоряет всасываемость спирта в кровь. Из-за этого человек быстрее пьянеет и теряет контроль над собой.

Поцхверия подчеркнул, что нельзя пить алкоголь в ущерб своему здоровью и безопасности близких людей. «Если выпивка мешает жить, работать, семье, то зачем такое развлечение?» — отметил он.

Ранее россиянам рассказали об опасности антипохмельных капельниц. По его словам они могут вызвать анафилактический шок.