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16:13, 23 декабря 2024Спорт

Российский фигурист-чемпион исполнил уникальный четверной прыжок

Чемпион России по фигурному катанию Дикиджи исполнил четверной аксель
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Чемпион России по фигурному катанию Владислав Дикиджи исполнил уникальный четверной прыжок и поделился видео в своем Telegram-канале.

Дикиджи прыгнул аксель в 4,5 оборота на арене в Омске. «Разминка удалась», — подписал он ролик, добавив смеющийся эмодзи. На фоне слышно, как кто-то после приземления прыжка кричит фигуристу «Браво».

В сезоне-2024/2025 Дикиджи впервые в карьере стал чемпионом России. Также в текущем сезоне он выиграл два этапа Гран-при страны.

Впервые в истории чисто исполнил четверной аксель на соревнованиях американский фигурист Илья Малинин. Это произошло в сентябре 2022 года. С тех пор он регулярно прыгает его на турнирах.

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