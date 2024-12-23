Российский фигурист-чемпион исполнил уникальный четверной прыжок

Чемпион России по фигурному катанию Дикиджи исполнил четверной аксель

Чемпион России по фигурному катанию Владислав Дикиджи исполнил уникальный четверной прыжок и поделился видео в своем Telegram-канале.

Дикиджи прыгнул аксель в 4,5 оборота на арене в Омске. «Разминка удалась», — подписал он ролик, добавив смеющийся эмодзи. На фоне слышно, как кто-то после приземления прыжка кричит фигуристу «Браво».

В сезоне-2024/2025 Дикиджи впервые в карьере стал чемпионом России. Также в текущем сезоне он выиграл два этапа Гран-при страны.

Впервые в истории чисто исполнил четверной аксель на соревнованиях американский фигурист Илья Малинин. Это произошло в сентябре 2022 года. С тех пор он регулярно прыгает его на турнирах.