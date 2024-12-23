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17:49, 23 декабря 2024Спорт

Российский футболист рассказал об обмане игроков на огромные деньги

Российский футболист Сапета заявил, что игроков обманывают на огромные деньги
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Сапета

Александр Сапета. Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Бывший полузащитник екатеринбургского «Урала» и московского «Динамо» Александр Сапета рассказал, что игроков обманывают на огромные деньги. Его слова приводит Sport24.

Футболист заявил, что игроки не готовы к большим деньгам, поэтому они попадают в неприятные ситуации. «Мне такие деньги страшно переложить из правой руки в левую, а они отдают абсолютно чужим людям», — подчеркнул он.

Вместе с «Динамо» Сапета побеждал в Футбольной национальной лиге. Также он становился чемпионом Европы среди игроков до 17 лет.

В апреле 2024 года сообщалось, что мошенники обманули игравшего за «Спартак» Леона Классена на 900 тысяч рублей. Футболисту написали в мессенджере от имени знакомого и попросили деньги в долг.

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