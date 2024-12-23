Российский футболист рассказал об обмане игроков на огромные деньги

Российский футболист Сапета заявил, что игроков обманывают на огромные деньги

Бывший полузащитник екатеринбургского «Урала» и московского «Динамо» Александр Сапета рассказал, что игроков обманывают на огромные деньги. Его слова приводит Sport24.

Футболист заявил, что игроки не готовы к большим деньгам, поэтому они попадают в неприятные ситуации. «Мне такие деньги страшно переложить из правой руки в левую, а они отдают абсолютно чужим людям», — подчеркнул он.

Вместе с «Динамо» Сапета побеждал в Футбольной национальной лиге. Также он становился чемпионом Европы среди игроков до 17 лет.

В апреле 2024 года сообщалось, что мошенники обманули игравшего за «Спартак» Леона Классена на 900 тысяч рублей. Футболисту написали в мессенджере от имени знакомого и попросили деньги в долг.