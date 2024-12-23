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11:27, 23 декабря 2024Спорт

Сафонов попал на обложку газеты после двух отраженных пенальти в Кубке Франции

Сафонов попал на обложку L'Équipe после двух отраженных пенальти в Кубке Франции
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Матвей Сафонов (справа)

Матвей Сафонов (справа). Фото: lequipe.fr

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов попал на обложку французской ежедневной газеты L'Équipe.

На кадре запечатлен улыбающийся Сафонов рядом с тренером команды Луисом Энрике. «Хладнокровный голкипер», — гласит заголовок-подпись к фото.

Накануне ПСЖ обыграл «Ланс» в матче 1/32 финала Кубка Франции. Основное время завершилась со счетом 1:1, в серии пенальти сильнее оказались парижане (4:3). Сафонов отразил два удара.

25-летний Сафонов перешел в ПСЖ из «Краснодара» в июне 2024 года за 20 миллионов евро. Контракт рассчитан до лета 2029 года.

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