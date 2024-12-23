У берегов Стамбула в Черном море обнаружили морскую мину

Anadolu: мину обнаружили в Черном море у берегов Стамбула

В Черном море у берегов Стамбула обнаружили мину. Ее планируется обезвредить в понедельник, 23 декабря, передает турецкое госагентство Anadolu.

Как написали журналисты, местные жители увидели подозрительный объект в море у берегов стамбульского пригорода Агва района Шиле. «Прибывшие на место специалисты установили, что речь идет о морской мине», — сказано в статье.

По последним данным, пляж Агвы и район маяка взяты под особый контроль. Мину намерены обезвредить в понедельник утром. В конце июня турецкие саперы обезвредили украинскую мину, обнаруженную в Черном море у турецкого города Эрегли.

В августе этого года агентство Reuters написало, что Румыния обезвредила морскую мину на своем побережье в Черном море, проведя контролируемый взрыв. Уточнялось, что мина была обнаружена недалеко от Гриндул-Китук, находящегося на юго-востоке страны. Данный район является частью дельты реки Дуная, которую Румыния делит с Украиной.