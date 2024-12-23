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19:48, 23 декабря 2024Спорт

Усика и Фьюри отстранили после реванша

WBC отстранила боксеров Усика и Фьюри после реванша по медицинским показателям
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Тайсон Фьюри и Александр Усик

Тайсон Фьюри и Александр Усик. Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Руководство Всемирного боксерского совета (WBC) приняло решение отстранить украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри от поединков после реванша. Об этом сообщает Bloody Elbow.

Дисквалификация будет длиться 36 дней. По медицинским показателям необходимо предотвратить возможные проблемы со здоровьем у спортсменов.

В ночь на 22 декабря Усик победил Фьюри в 12-раундовом поединке единогласным решением судей. Украинец защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC).

Первый бой боксеров прошел 19 мая и также закончился победой украинца. Для Фьюри то поражение стало первым на профессиональном ринге за 35 боев. Усик на данный момент остается непобежденным.

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