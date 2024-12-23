В Федерации фигурного катания России озвучили критерии отбора на Олимпийские игры-2026

ФФККР будет учитывать итоги чемпионата России для отбора на Олимпиаду-2026

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе озвучил критерии отбора на Олимпийские игры 2026 года в Италии. Его слова приводит РИА Новости.

Сихарулидзе заявил, что федерация будет учитывать результаты завершившегося чемпионата России, итоги предыдущих турниров, стабильность спортсменов, а также их психологическую устойчивость. «Нам нельзя ошибаться», — подчеркнул он.

Чемпионат России-2025 прошел в Омске и завершился 22 декабря. В одиночном катании победителями стали Аделия Петросян и Владислав Дикиджи. В парах первое место заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в танцах на льду — Александра Степанова и Иван Букин.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян к отбору на Игры-2026, которые пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. В квалификационных соревнованиях смогут принять участие по одному атлету или паре в каждой дисциплине в нейтральном статусе. Кандидатуры, а также запасные, должны быть направлены ISU не позднее 28 февраля 2025 года.