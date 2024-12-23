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16:59, 23 декабря 2024Наука и техника

В России расширили боевые возможности ракеты «Вихрь»

«Калашников» разработал новую модификацию сверхзвуковой ракеты «Вихрь-1»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Виталий Кузьмин / Wikimedia

Концерн «Калашников» разработал и начал поставлять новую модификацию управляемой авиационной ракеты «Вихрь», которая отличается расширенными боевыми возможностями. Об этом генеральный директор концерна Алан Лушников сообщил в интервью ТАСС.

«Мы освоили выпуск новой модификации ракеты "Вихрь-1" с расширенными боевыми возможностями. Более подробно комментировать не буду, это прерогатива заказчика. Но с нашей стороны могу сказать, что мы поставили ее на производство и уже осуществляем отгрузки», — сказал он.

Российская ракета «Вихрь», которую могут нести ударные вертолеты и штурмовики, предназначена для поражения бронетехники, малоскоростных воздушных целей и огневых точек противника. Сверхзвуковая ракета оснащена кумулятивно-осколочно-фугасной боевой частью, которая может пробить до 750 миллиметров брони за динамической защитой.

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В августе Лушников сообщил, что ракеты «Вихрь» адаптируют под беспилотные летательные аппараты. Он подчеркнул, что над этим работают специалисты концерна и разработчики дронов.

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