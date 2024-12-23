В России расширили боевые возможности ракеты «Вихрь»

«Калашников» разработал новую модификацию сверхзвуковой ракеты «Вихрь-1»

Концерн «Калашников» разработал и начал поставлять новую модификацию управляемой авиационной ракеты «Вихрь», которая отличается расширенными боевыми возможностями. Об этом генеральный директор концерна Алан Лушников сообщил в интервью ТАСС.

«Мы освоили выпуск новой модификации ракеты "Вихрь-1" с расширенными боевыми возможностями. Более подробно комментировать не буду, это прерогатива заказчика. Но с нашей стороны могу сказать, что мы поставили ее на производство и уже осуществляем отгрузки», — сказал он.

Российская ракета «Вихрь», которую могут нести ударные вертолеты и штурмовики, предназначена для поражения бронетехники, малоскоростных воздушных целей и огневых точек противника. Сверхзвуковая ракета оснащена кумулятивно-осколочно-фугасной боевой частью, которая может пробить до 750 миллиметров брони за динамической защитой.

В августе Лушников сообщил, что ракеты «Вихрь» адаптируют под беспилотные летательные аппараты. Он подчеркнул, что над этим работают специалисты концерна и разработчики дронов.