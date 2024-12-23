В России увидели печальный сигнал для Украины во встрече Путина и Фицо

Сенатор Карасин назвал печальным сигналом для Украины встречу Путина и Фицо

Встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо стала печальным сигналом для Украины, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Такое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

Сигнал для Украины довольно печальный, потому что это показывает, что Европейский союз уже прекратил демагогическую поддержку нынешнего режима [президента Украины Владимира] Зеленского и перешел к заботам о собственной безопасности и собственной экономике Григорий Карасин российский сенатор

«Визит Фицо свидетельствует о том, что в Словакии эти переживания по поводу собственной судьбы, собственной экономики, собственной роли в европейской политике в целом сейчас доминируют. И эти все демагогические разглагольствования об Украине, о победе на поле боя и так далее — все это уже забыто и послано в утиль. Довольно смелый приезд сюда руководителя Словакии свидетельствует о том, что национальные интересы в широком смысле этого слова все равно доминируют у реально мыслящих политиков и будут доминировать дальше. Это показывает очень непростую и в то же время действующую линию нового менталитета в Европе. Она будет развиваться и дальше, я абсолютно в этом убежден», — сказал сенатор.

22 декабря Владимир Путин провел переговоры в Москве с Робертом Фицо. Это первая личная встреча Путина с Фицо с 2016 года. Политики обсудили ситуацию на территории Украины, а также отношения между Москвой и Братиславой.

Как позже рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, речь заходила в том числе и о вопросах поставок газа. «Поговорили также по делам энергетики, по делам газовым, произошел достаточно обстоятельный разговор (...) Также удалось поговорить и по двусторонним отношениям, которые существенно пострадали из-за действия предыдущих властей Словакии», — объяснил он.