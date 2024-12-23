В США рассказали о бессмысленной жертве ВСУ в Запорожской области

Обозреватель Forbes Экс назвал атаку ВСУ в Запорожье бессмысленной

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправляет солдат на бессмысленную атаку в село Каменское в Запорожской области. Такое мнение выразил обозреватель Дэвид Экс для американского издания Forbes.

Он назвал Каменское одним из немногих мест, где ВСУ продвинулись вперед. Однако, по его словам, успех украинской армии может быть мимолетным и бессмысленным. «Почему украинцы рискуют жизнями и ресурсами в сравнительно бессмысленной операции на участке фронта, где практически ничего не происходит?» — порассуждал обозреватель из США о «неоправданной жертве». Он добавил, что, например, опорные пункты ВСУ на востоке Украины требуют большей защиты, так как они подвергаются частым атакам со стороны Российской армии.

По мнению Экса, десятки украинских солдат в Каменском, несмотря на подкрепление в виде 141-й механизированной бригады ВСУ, не выживут.

Ранее Экс рассказал о проблеме бригады ВСУ, обученной в Европе. По его словам, подразделению не хватает дронов.