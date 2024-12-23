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19:25, 23 декабря 2024Забота о себе

Врач назвал способ вычислить пристрастие ребенка к вейпам

Эксперт Исаев: использование вейпов можно вычислить при сдаче анализов
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Содержащийся в вейпах никотин быстро вызывает привыкание у детей, предупредил врач и основатель Лаборатории ДНКОМ Андрей Исаев. Способ вычислить пристрастие ребенка к электронным сигаретам эксперт назвал в беседе с Life.ru.

По словам Исаева, использование ребенком вейпов можно вычислить при сдаче анализов с биомаркерами, которые позволяют выявить продукты метаболизма дыма вейпов и электронных сигарет, к примеру, пропиленгликоль и глицерин. «В моче можно обнаружить метаболиты никотина, такие как котинин, который образуется в результате распада никотина в организме. Этот метод позволяет определить недавнее употребление никотина, в том числе через вейпинг», — объяснил специалист.

Исаев предупредил, что воздействие никотина на мозг, продолжающий развиваться до позднего подросткового возраста, может нарушить формирование нейронных связей. Впоследствии это может привести к проблемам с памятью и вниманием, развитию астмы и бронхита, хронических болезней легких, предостерег врач.

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Ранее терапевт Кайваан Хан и его коллега Тува Амутан предупредили о вреде электронных сигарет с первой затяжки. Хан объяснил, что при вдыхании пара организм быстрее усваивает никотин, из-за чего сразу могут повыситься пульс и давление, а также появиться чувство тревоги и беспокойства.

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