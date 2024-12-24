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12:16, 24 декабря 2024Экономика

Утилизация российских вагонов оказалась дешевле ремонта

«Ъ»: вагоноремонтные компании подняли цены на услуги на 25-40 % с 2025 года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Евгений Зайцев / Коммерсантъ

С начала 2025 года стоимость услуг вагоноремонтных компаний в России вырастет на 25-40 процентов. Об этом со ссылкой на коммерческие предложения предприятий и операторов сообщает «Коммерсантъ».

Например, ремонтный дивизион «Новотранс» проиндексирует цены на свои работы на 40-41 процент, а если речь идет о капитальном ремонте — на 41-43 процента. Новая вагоноремонтная компания хочет поднять стоимость на 35-40 процентов, а ОМК «Стальной путь» — на 20-25 процентов (речь в последнем случае идет только о капитальном ремонте).

Один из собеседников издания отметил, что такой взлет цен делает утилизацию вагонов дешевле, чем ремонт, хотя многие из них можно было бы использовать 7-11 месяцев в году. Другой источник предположил, что РЖД хотят отправить в отстой максимальное количество вагонов для разгрузки сети, и дорогой ремонт на руку госкорпорации.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров заметил, что рост в пределах 20 процентов с начала января был бы оправдан, потому что реальная расходная составляющая серьезно выросла. Предприятия больше платят за электроэнергию, тепло, железнодорожные перевозки, а также персоналу. Вагоноремонтная отрасль страдает от нехватки кадров. Квалифицированные сотрудники уходят за большими зарплатами в строительство, ретейл и логистику.

По мнению эксперта, часть типовых вагонов действительно уйдет в утиль вместо ремонта, потому что вкладывать в них средства, чтобы через два-три года списать окончательно, нецелесообразно. Однако в случае с инновационными вагонами ситуация другая.

В начале декабря сообщалось, что РЖД по формальным поводам отказывается принимать новые вагоны в свою сеть, из-за чего вагоностроительные заводы не могут поставить продукцию заказчикам. В некоторых случаях вагоны складируются в несколько рядов, а некоторые из них приходится разбирать, так как их некуда ставить. Таким образом оператор сети борется с избыточным парком, замедляющим движение.

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