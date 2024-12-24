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20:18, 24 декабря 2024Мир

Экс-глава МИД Австрии назвала возможных причастных к подрыву «Северных потоков»

Кнайсль: к подрыву «Северных потоков» могут причастны четыре страны
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Карин Кнайсль

Карин Кнайсль. Фото: Denis Balibouse / Reuters

К подрыву российских газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» могут быть причастны четыре страны. Таким мнением поделилась экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, пишут РИА Новости.

На презентации в библиотеке имени Маяковского в Санкт-Петербурге своей книги «Реквием по Европе» бывший министр, отвечая на соответствующий вопрос участников встречи, вспомнила детективы Агаты Кристи, где зачастую в одной комнате оказывалось «слишком много подозреваемых».

Так, по ее словам, как и в детективах, в данной ситуации в числе возможных виновников могут оказаться Британия, Украина, Норвегия. «Может быть, еще Польшу можно сюда добавить», — сказала Кнайсль.

В конце ноября Генпрокуратура Германии установила личности двух человек, которые подозреваются в подрыве веток газопровода «Северный поток». Об этом сообщил генпрокурор ФРГ Йенс Роммель в интервью немецкому изданию Spiegel. По его словам, сейчас расследование направлено на то, чтобы установить личности других подозреваемых и ответить на вопрос о возможном государственном контроле за операцией.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. 8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США.

В августе издания Die Zeit, Süddeutsche Zeitung и ARD опубликовали результаты собственного расследования терактов на «Северных потоках». Журналисты пришли к выводу, что к подрыву газопроводов причастны три гражданина Украины, работавших инструкторами по дайвингу. Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест одного из главных подозреваемых, украинца Владимира Ц..

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