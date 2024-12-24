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09:23, 24 декабря 2024Спорт

Капризов установил рекорд «Миннесоты» и помог команде победить в матче НХЛ

Капризов установил рекорд «Миннесоты» и помог победить «Чикаго» в матче НХЛ
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Matt Blewett / Imagn Images / Reuters

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Чикаго Блэкхоукс». Статистика игрока доступна на сайте турнира.

Гол Капризова помог «Миннесоте» победить «Чикаго». Встреча завершилась со счетом 4:3. «Миннесота» идет на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 46 очков в 35 матчах. «Чикаго» замыкает этот список, занимая 16-ю строчку с 26 очками.

Всего в текущем сезоне Капризов забросил 23 шайбы и сделал 27 результативных передач, достигнув отметки в 50 очков. На это ему потребовалось 34 матча. Таким образом, нападающий установил клубный рекорд по скорости достижения этой отметки, который ранее также принадлежал ему (50 очков за 38 игр в сезоне-2021/2022).

Ранее Капризова назвали MVP первой четверти сезона НХЛ. Его сравнили с ракетным топливом для бурного старта команды. В своем дебютном сезоне в НХЛ россиянина признавали лучшим новичком лиги.

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