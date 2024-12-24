Москвичей предупредили о риске землетрясения. Когда оно может произойти?

Сейсмолог Люсина: в новогодние праздники в Москве могут произойти землетрясения

В новогодние праздники в Москве могут произойти землетрясения. О рисках сейсмической активности предупредила жителей столицы кандидат физико-математических наук, сейсмолог Анна Люсина.

«Что касается новогодних праздников. Могут, да, пройти [землетрясения]», — сообщила специалист.

Сейсмолог напомнила, что в 1977 году при мощном землетрясении в Румынии из зоны Вранча до Москвы дошли небольшие магнитуды. Тогда жители российской столицы, находившиеся на верхних этажах высотных зданий, смогли ощутить отголоски колебаний земной поверхности.

Москве могут угрожать искусственные землетрясения

По словам специалиста, Москва является сложным в геологофизическом смысле регионом, поэтому «его все время нужно мониторить из общих соображений». Она напомнила, что под городом протекает больше 20 рек. В связи с чем Москва должна находиться под постоянным контролем специалистов-геофизиков.

Кроме того, Люсина отметила, что в последние годы в столице появилось довольно много высотных зданий. В то же время под городом есть большое количество полостей. В результате возрастают риски перераспределения напряжения, что может привести к возникновению искусственных землетрясений.

Фото: Ivan Damanik / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Синоптики предупредили москвичей о мощном циклоне и зимнем импульсе на Новый год

Начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков, в свою очередь, предупредил гостей и жителей столицы о приходе мощного циклона из Европы к новогодним праздникам. По его словам, самые холодные дни декабря уже прошли. Впереди ожидается потепление, связанное с приходом циклона — именно из-за него в столице к Новому году морозы ослабнут.

На Новый год, 31 декабря, скорее всего, будет слабый минус, 1 января возможен слабый плюс, пока тепло, холод от нас уходит на восток, а к нам из Европы идет мощный циклон Анатолий Цыганков начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также сообщил, что в европейской части России сильных морозов на Новый год не ожидается. Согласно его прогнозу, в последний день года будет небольшое понижение температуры, а 1 января — снег.

«Ночные температуры будут колебаться от минус 2 до минус 4 градусов, а днем — от 0 до минус 2», — уточнил он.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

При этом руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал зимний импульс в Москве в новогоднюю ночь. До этого времени, по его словам, в столице будет стоять «очень ровная, очень спокойная погода».

«Именно 31-го числа эти прогностические модели говорят, что произойдет слом этой однородной погоды и она получит некий зимний импульс. Температура понизится где-то до 3-6 градусов мороза, пройдет небольшой снег», — сообщил Шувалов.