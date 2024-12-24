Почивший жираф Самсон Гамлетович выжил чучело нильского крокодила в коридор

Из умершего жирафа Самсона Гамлетовича из Московского зоопарка сделали чучело

Из жирафа по кличке Самсон, жившего в Московском зоопарке, сделали чучело для Дарвиновского музея. Об этом музей сообщил в своем Telegram-канале.

Жирафа-долгожителя, чье полное имя звучит как Самсон Гамлетович Ленинградов, не стало в возрасте 30 лет в июле 2024 года. Согласно информации пресс-службы Дарвиновского музея, дирекция Московского зоопарка хотела увековечить своего любимца, поэтому отдала его останки для изготовления чучела. В коллекции музея Самсон стал самым высоким жирафом и первым представителем вида сетчатых жирафов.

Экспонат изготовила мастерская Александра Соколова. Высокий рост Самсона — пять метров — вынудил мастеров работать над ним в специальном помещении с семиметровыми потолками и специальными подъемниками. Жирафа поставили в экспозиции «Саванна». «Для Самсона переделали подиум с обитателями Африки, а бедного нильского крокодила даже пришлось переселить на время в служебный коридор», — рассказали в музее.

Самсон поселился в Московском зоопарке в 1994 году. Он переехал из Санкт-Петербурга и сразу стал знаменитостью. Сначала он жил в старейшем здании зоосада, построенном в 1892 году как павильон для травоядных. Позже там разместили дирекцию зоопарка: директор сидел на втором этаже, а жираф жил на первом.

30 лет Самсона сравнимы со ста человеческими годами. По словам сотрудников зоопарка, все эти годы жираф был популярен среди посетителей. Утверждается, что ему нравилась известность: он редко уходил внутрь дома и с удовольствием позировал для зрителей.

Ранее сообщалось, что в Великобритании продадут чучело легендарного карпа по прозвищу Кларисса, который был пойман 72 года назад. Вес Клариссы составлял почти 20 килограммов.

