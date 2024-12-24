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19:03, 24 декабря 2024Спорт

Помощник Черчесова отреагировал на информацию об увольнении тренера из сборной Казахстана

Ассисент Черчесова в сборной Казахстана Паников: уведомлений об отставке не было
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Владимир Паников, ассистент главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова, отреагировал на информацию о скором увольнении специалиста. Его слова приводит Odds.ru.

Паников отметил, что их штаб не получал никаких уведомлений. «Работаем и планируем свою работу дальше. Находимся на связи с клубными коллегами», — заявил он.

Ранее в Казахстанской федерации футбола (KFF) ответили на вопрос о будущем Черчесова. Там также опровергли информацию об отставке специалиста.

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. Под его руководством команда провела шесть матчей, в которых не забила ни одного мяча, потерпев пять поражений и один раз сыграв вничью с общим счетом 0:15.

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