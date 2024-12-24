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00:11, 24 декабря 2024Спорт

Появились новые детали о состоянии попавшей в реанимацию четырехкратной чемпионки ОИ

Четырехкратная олимпийская чемпионка Раиса Сметанина дышит самостоятельно
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Состояние четырехкратной олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Раисы Сметаниной улучшилось. О новых деталях сообщает Sport24.

По информации источника, бывшая спортсменка находится в сознании, дышит самостоятельно, однако все еще тяжело. «Основные рефлексы, дыхание и сердцебиение работают в нормальном режиме, насколько это возможно», — рассказал источник, близкий к ситуации.

О попадании Сметаниной в реанимацию стало известно 14 декабря. Уточнялось, что бывшая лыжница перенесла инсульт и подключена к аппарату ИВЛ.

Сметаниной 72 года. Помимо четырех золотых олимпийских медалей в ее активе пять серебряных и одна бронзовая медаль Олимпиад. Также она четырежды выигрывала чемпионаты мира.

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