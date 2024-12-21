Стало известно состояние попавшей в реанимацию четырехкратной олимпийской чемпионки

Состояние четырехкратной олимпийской чемпионки Раисы Сметаниной улучшилось

Состояние четырехкратной олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Раисы Сметаниной улучшилось. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, бывшую спортсменку выписали из реанимации и перевели в палату интенсивной терапии. Отмечается, что состояние Сметаниной улучшается, однако остается тяжелым.

О попадании Сметаниной в реанимацию стало известно 14 декабря. Уточнялось, что бывшая лыжница перенесла инсульт и подключена к аппарату ИВЛ.

Сметаниной 72 года. Помимо четырех золотых олимпийских медалей в ее активе пять серебряных и одна бронзовая медаль Олимпиад. Также она четырежды выигрывала чемпионаты мира.