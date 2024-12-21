Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Трактор
3:2
Завершен
Барыс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Астон Вилла
2:1
Завершен
Манчестер Сити
Англия — Премьер-лига|17-й тур
Лада
4:3
Завершен
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Сельта
2:0
Завершен
Реал Сосьедад
Испания — Примера|18-й тур
Барселона
Сегодня
23:00 (Мск)
Атлетико М
Испания — Примера|18-й тур
19:46, 21 декабря 2024Спорт

Стало известно состояние попавшей в реанимацию четырехкратной олимпийской чемпионки

Состояние четырехкратной олимпийской чемпионки Раисы Сметаниной улучшилось
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Раиса Сметанина

Раиса Сметанина. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Состояние четырехкратной олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Раисы Сметаниной улучшилось. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, бывшую спортсменку выписали из реанимации и перевели в палату интенсивной терапии. Отмечается, что состояние Сметаниной улучшается, однако остается тяжелым.

О попадании Сметаниной в реанимацию стало известно 14 декабря. Уточнялось, что бывшая лыжница перенесла инсульт и подключена к аппарату ИВЛ.

Сметаниной 72 года. Помимо четырех золотых олимпийских медалей в ее активе пять серебряных и одна бронзовая медаль Олимпиад. Также она четырежды выигрывала чемпионаты мира.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путину доложили об атаке ВСУ на Казань

      Умерла солистка балета Мариинского театра Ирена Баженова

      Песков высказался о планах премьера Словакии посетить Москву

      Экс-замминистра просвещения России задержали по подозрению в многомиллионном хищении

      Путин поговорил по телефону с главой Татарстана после атаки ВСУ на Казань

      Стало известно состояние попавшей в реанимацию четырехкратной олимпийской чемпионки

      Раскрыты подробности об атаке украинских беспилотников на Казань

      Байден подписал закон о временном бюджете США

      СМИ увидели риск прямого конфликта России и Британии на Украине

      Захарова после атаки ВСУ на Казань назвала Зеленского главой террористической ячейки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше