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17:15, 24 декабря 2024Экономика

Россиянам дали советы по выбору межкомнатных дверей

Эксперт Васильев отсоветовал брать межкомнатные двери, покрытые пленкой или ПВХ
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Покупая бюджетную межкомнатную дверь, стоит обратить внимание на шпонированные или эмалированные варианты из МДФ. Советы по выбору данного товара россиянам дал строительный эксперт, генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев в разговоре с «Известиями».

Специалист призвал не покупать двери, покрытые пленкой или ПВХ, а также шпоном и другими материалами. «Это искусственный материал, на котором будут заметны даже самые мелкие царапины и будет накапливаться статическое электричество. Из бюджетных вариантов хорошо себя зарекомендовали шпонированные двери или эмалированные двери из МДФ», — рассказал эксперт.

Особое внимание Васильев порекомендовал уделять дверным ручкам. Согласно его мнению, алюминиевые модели не самые лучшие, так как быстро изнашиваются. Идеальная ручка должна иметь гладкие линии и долговечное покрытие. Кроме того, важно избегать острых краев, чтобы не повредить руки.

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Важную роль во внешнем виде двери играют и петли. Они бывают двух типов — обычные и скрытые. Скрытые петли, хоть и дороже, пользуются спросом из-за своей эстетичности, однако имеют ограничение по углу открывания — не больше 180 градусов, предупредил специалист.

Помимо этого, стоит обратить внимание на механизм замка, отметил эксперт. На сегодняшний день, уточнил он, популярны замки с бесшумным язычком, где пластиковая деталь снижает уровень шума при закрытии двери. Более продвинутые варианты — магнитные замки, которые обеспечивают плавное и бесшумное закрытие.

Наконец, Васильев посоветовал остановить выбор на двери с минимальным количеством стекла, поскольку она будет отличаться гораздо лучшей шумоизоляцией. «Избегайте большого количества прямых углов на внешних сторонах двери и отдавайте предпочтение дверям со скругленными декоративными элементами. На таких дверях будет оседать гораздо меньше пыли», — добавил специалист.

Ранее в этот же день Васильев отговорил россиян избавляться от советской мебели. По его словам, советские кресла отлично дополняют минималистичные интерьеры.

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