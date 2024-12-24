Россиянам дали советы по выбору межкомнатных дверей

Эксперт Васильев отсоветовал брать межкомнатные двери, покрытые пленкой или ПВХ

Покупая бюджетную межкомнатную дверь, стоит обратить внимание на шпонированные или эмалированные варианты из МДФ. Советы по выбору данного товара россиянам дал строительный эксперт, генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев в разговоре с «Известиями».

Специалист призвал не покупать двери, покрытые пленкой или ПВХ, а также шпоном и другими материалами. «Это искусственный материал, на котором будут заметны даже самые мелкие царапины и будет накапливаться статическое электричество. Из бюджетных вариантов хорошо себя зарекомендовали шпонированные двери или эмалированные двери из МДФ», — рассказал эксперт.

Особое внимание Васильев порекомендовал уделять дверным ручкам. Согласно его мнению, алюминиевые модели не самые лучшие, так как быстро изнашиваются. Идеальная ручка должна иметь гладкие линии и долговечное покрытие. Кроме того, важно избегать острых краев, чтобы не повредить руки.

Важную роль во внешнем виде двери играют и петли. Они бывают двух типов — обычные и скрытые. Скрытые петли, хоть и дороже, пользуются спросом из-за своей эстетичности, однако имеют ограничение по углу открывания — не больше 180 градусов, предупредил специалист.

Помимо этого, стоит обратить внимание на механизм замка, отметил эксперт. На сегодняшний день, уточнил он, популярны замки с бесшумным язычком, где пластиковая деталь снижает уровень шума при закрытии двери. Более продвинутые варианты — магнитные замки, которые обеспечивают плавное и бесшумное закрытие.

Наконец, Васильев посоветовал остановить выбор на двери с минимальным количеством стекла, поскольку она будет отличаться гораздо лучшей шумоизоляцией. «Избегайте большого количества прямых углов на внешних сторонах двери и отдавайте предпочтение дверям со скругленными декоративными элементами. На таких дверях будет оседать гораздо меньше пыли», — добавил специалист.

Ранее в этот же день Васильев отговорил россиян избавляться от советской мебели. По его словам, советские кресла отлично дополняют минималистичные интерьеры.