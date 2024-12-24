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09:06, 24 декабря 2024Бывший СССР

Украинские власти сообщили о повреждении инфраструктуры в Запорожской области

Глава украинской ОВА Федоров: в Запорожской области повреждена инфраструктура
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В подконтрольной Киеву части Запорожской области были повреждены объекты инфраструктуры. Об этом сообщил глава украинской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров в своем Telegram-канале.

По его словам, местные власти получили девять сообщений о разрушениях на территории региона. Кроме того, чиновник рассказал, что в течение суток по 13 городам на территории Запорожской области было нанесено 200 ударов.

Ранее стало известно, что российские военные атаковали объекты в поселке городского типа Воронеж в Сумской области Украины. Сообщается, что взрывы произошли в районе предприятий «Агротех» и «Акор».

В воскресенье, 22 декабря, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что Атаки Вооруженных сил Украины на васильевском направлении в Запорожской области захлебнулись. Он подчеркнул, что Российская армия не допустила прорыва украинских войск на данном участке.

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