Глава украинской ОВА Федоров: в Запорожской области повреждена инфраструктура

В подконтрольной Киеву части Запорожской области были повреждены объекты инфраструктуры. Об этом сообщил глава украинской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров в своем Telegram-канале.

По его словам, местные власти получили девять сообщений о разрушениях на территории региона. Кроме того, чиновник рассказал, что в течение суток по 13 городам на территории Запорожской области было нанесено 200 ударов.

Ранее стало известно, что российские военные атаковали объекты в поселке городского типа Воронеж в Сумской области Украины. Сообщается, что взрывы произошли в районе предприятий «Агротех» и «Акор».

В воскресенье, 22 декабря, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что Атаки Вооруженных сил Украины на васильевском направлении в Запорожской области захлебнулись. Он подчеркнул, что Российская армия не допустила прорыва украинских войск на данном участке.