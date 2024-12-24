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11:25, 24 декабря 2024Мир

В Брюсселе обеспокоились сближением с Москвой различных европейских сил

El País: в Брюсселе обеспокоились сближением с Москвой различных европейских сил
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Gavriil Grigorov / Reuters

В Брюсселе обеспокоились возрастающим сближением с Москвой различных европейских сил. Об этом сообщает газета El País.

В качестве последнего примера издание привело поездку в Россию премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву на фоне спора с Киевом по поводу предстоящего прекращения транзита российского газа. Также El País обратила внимание на визит в Россию премьера Венгрии Виктора Орбана.

22 декабря стало известно, что Фицо приехал в Москву и встретился с президентом России Владимиром Путиным. Премьер-министр Словакии сообщил, что обсудил с российским лидером ситуацию на Украине, а также отношения между Москвой и Братиславой.

23 декабря президент Украины Зеленский предложил спецслужбам Словакии проверить связи Фицо с Кремлем. Украинский лидер заявил, что Москва предоставляет премьер-министру значительные скидки, «но за них платит Словакия».

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