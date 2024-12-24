В Сумах произошел взрыв

В украинском городе Сумы произошел взрыв

В украинском городе Сумы произошел взрыв. Об этом сообщает издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Сумах слышен звук взрыва», — сказано в публикации.

Ранее стало известно о взрывах в Днепропетровской области. Детонации прогремели в Кривом Роге. По некоторым данным, был нанесен удар по объекту украинских войск. Власти региона подтвердили сообщения о взрывах.

24 декабря в подконтрольном Киеву Херсоне начались перебои с водой и светом. В городской военной администрации заявили, что эти проблемы появились в Днепровском районе и Шуменском микрорайоне после взрывов.