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20:44, 24 декабря 2024Бывший СССР

В Сумах произошел взрыв

В украинском городе Сумы произошел взрыв
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Felipe Dana / AP

В украинском городе Сумы произошел взрыв. Об этом сообщает издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Сумах слышен звук взрыва», — сказано в публикации.

Ранее стало известно о взрывах в Днепропетровской области. Детонации прогремели в Кривом Роге. По некоторым данным, был нанесен удар по объекту украинских войск. Власти региона подтвердили сообщения о взрывах.

24 декабря в подконтрольном Киеву Херсоне начались перебои с водой и светом. В городской военной администрации заявили, что эти проблемы появились в Днепровском районе и Шуменском микрорайоне после взрывов.

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