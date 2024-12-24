Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:17, 24 декабря 2024Бывший СССР

В Херсоне сообщили о перебоях со светом и водой

Глава ГВА Херсона Мрочко сообщил о перебоях со светом и водой после взрывов
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Nacho Doce / Reuters

В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне после взрывов начались перебои с водой и светом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городской военной администрации (ГВА) Роман Мрочко.

По его словам, проблемы с электро- и водоснабжением произошли в Днепровском районе и Шуменском микрорайоне. На место были направлены специалисты для проведения аварийно-восстановительных работ.

24 декабря украинские власти сообщили о повреждении объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Отмечалось, что в течение суток по 13 городам региона было нанесено 200 ударов.

Кроме того, утром 24 декабря стало известно о взрывах в Киеве. Они произошли на фоне воздушной тревоги в украинской столице.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Бывший глава Курской области попал в кардиоцентр. Ему стало плохо после допроса

      Наряд стрелявшего в гендиректора UnitedHealthcare стал предметом споров в сети

      В Банке России спрогнозировали инфляцию по итогам года

      Экс-генпрокурор Молдавии заявил о готовности инициировать диалог оппозиции в стране

      Россиянин едва не лишился ног из-за коммунальной аварии

      В российском городе забил «фекальный фонтан»

      Пушилин назвал последствия для ВСУ в случае потери Красноармейска

      Москвичей предупредили о возможном землетрясении на Новый год

      Врач посоветовал начинать похмельное утро с чашки кофе

      Украина назвала объем международной поддержки за год

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше