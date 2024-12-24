В Херсоне сообщили о перебоях со светом и водой

Глава ГВА Херсона Мрочко сообщил о перебоях со светом и водой после взрывов

В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне после взрывов начались перебои с водой и светом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городской военной администрации (ГВА) Роман Мрочко.

По его словам, проблемы с электро- и водоснабжением произошли в Днепровском районе и Шуменском микрорайоне. На место были направлены специалисты для проведения аварийно-восстановительных работ.

24 декабря украинские власти сообщили о повреждении объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Отмечалось, что в течение суток по 13 городам региона было нанесено 200 ударов.

Кроме того, утром 24 декабря стало известно о взрывах в Киеве. Они произошли на фоне воздушной тревоги в украинской столице.