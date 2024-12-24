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05:45, 24 декабря 2024Бывший СССР

В Киеве произошли взрывы

В Киеве раздались взрывы на фоне воздушной тревоги
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в Telegram-канале.

О месте и причине взрывов не уточняется. Официальных комментариев по ситуации пока не поступало.

Взрывы в украинской столице прогремели на фоне воздушной тревоги, вскоре после этого она была отменена.

О взрыве в Киеве также сообщалось днем в понедельник, 23 декабря. Местные Telegram-каналы писали о нескольких беспилотниках над городом и работе противовоздушной обороны.

До этого дрон врезался в жилой дом в Киевской области. Атаке подверглась многоэтажка в Броварах.

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