В Киеве раздались взрывы на фоне воздушной тревоги

В Киеве произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в Telegram-канале.

О месте и причине взрывов не уточняется. Официальных комментариев по ситуации пока не поступало.

Взрывы в украинской столице прогремели на фоне воздушной тревоги, вскоре после этого она была отменена.

О взрыве в Киеве также сообщалось днем в понедельник, 23 декабря. Местные Telegram-каналы писали о нескольких беспилотниках над городом и работе противовоздушной обороны.

До этого дрон врезался в жилой дом в Киевской области. Атаке подверглась многоэтажка в Броварах.