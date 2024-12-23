Взрыв прогремел в Киеве днем 23 декабря на фоне воздушной тревоги

Взрыв прогремел в Киеве днем 23 декабря на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели» в своем Telegram-канале.

Сообщение о взрыве появилось в 13:26 по московскому времени 23 декабря. В 13:19 Киевская городская государственная администрация сообщила о воздушной тревоге в городе.

Местные Telegram-каналы сообщают о нескольких беспилотных летательных аппаратов над городом и работе противовоздушной обороны. Также тревога объявлена в Киевской области.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о сильном взрыве в районе бронетанкового завода у Житомира. Лебедев добавил, что предприятие работает в три смены, там постоянно перемещается техника.