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13:34, 23 декабря 2024Бывший СССР

Взрыв прогремел в Киеве

Взрыв прогремел в Киеве днем 23 декабря на фоне воздушной тревоги
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Kyiv region / Reuters

Взрыв прогремел в Киеве днем 23 декабря на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели» в своем Telegram-канале.

Сообщение о взрыве появилось в 13:26 по московскому времени 23 декабря. В 13:19 Киевская городская государственная администрация сообщила о воздушной тревоге в городе.

Местные Telegram-каналы сообщают о нескольких беспилотных летательных аппаратов над городом и работе противовоздушной обороны. Также тревога объявлена в Киевской области.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о сильном взрыве в районе бронетанкового завода у Житомира. Лебедев добавил, что предприятие работает в три смены, там постоянно перемещается техника.

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