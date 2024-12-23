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12:57, 23 декабря 2024Бывший СССР

Подполье сообщило о сильном взрыве в районе бронетанкового завода у Житомира

Подпольщик Лебедев: взрыв произошел в районе бронетанкового завода у Житомира
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Leah Millis / Reuters

Сильный взрыв произошел в районе бронетанкового завода у Житомира. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

Взрыв раздался ночью 22 декабря, уточнил он. По информации житомирского сопротивления, детонация была сильной и шла с южной окраины города, где расположен поселок городского типа Новогуйвинское.

«В этом населенном пункте есть бронетанковый завод, который изготавливает корпуса и производит сборку БТР, БМП, (…) бронированных автомобилей», — сказал подпольщик. Лебедев добавил, что предприятие работает в три смены, там постоянно перемещается техника.

Ранее российские войска ударили по военному аэродрому в Миргороде Полтавской области. Удар был нанесен 22 декабря. В момент атаки в городе был слышен сильный взрыв.

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