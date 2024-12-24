В Днепропетровской области прогремели взрывы

В Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы

В городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в Telegram.

По информации «Военкоров Русской Весны», был нанесен удар по объекту украинской армии. Уточняется, что над городом виден столб дыма. Власти Днепропетровской области подтвердили информацию о взрыве. В регионе также была объявлена воздушная тревога.

Ранее в подконтрольном Украине Херсоне после взрывов начались перебои с водой и светом. Глава городской военной администрации Роман Мрочко проинформировал, что эти проблемы произошли в Днепровском районе и Шуменском микрорайоне.