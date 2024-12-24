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17:20, 24 декабря 2024Бывший СССР

В Днепропетровской области прогремели взрывы

В Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетВзрывы в Херсоне:

Фото: Leah Millis / Reuters

В городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в Telegram.

По информации «Военкоров Русской Весны», был нанесен удар по объекту украинской армии. Уточняется, что над городом виден столб дыма. Власти Днепропетровской области подтвердили информацию о взрыве. В регионе также была объявлена воздушная тревога.

Ранее в подконтрольном Украине Херсоне после взрывов начались перебои с водой и светом. Глава городской военной администрации Роман Мрочко проинформировал, что эти проблемы произошли в Днепровском районе и Шуменском микрорайоне.

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