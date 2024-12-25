Гашек заявил о желании изменить подход к российским игрокам НХЛ

Гашек заявил, что хочет поговорить с руководством НХЛ о российских игроках

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек на своей странице в социальной сети X заявил о желании изменить подход к российским игрокам Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Гашек рассказал, что хочет поговорить на эту тему с представителями руководства Канады и НХЛ. По его мнению, каждое публичное появление российских спортсменов — это огромная реклама действий российских властей. «Многие российские спортсмены заслуживают нашей помощи, и я буду рад помочь им, если у меня будет такая возможность», — добавил чемпион.

Ранее Гашек раскритиковал поездку представителей клуба «Монреаль Канадиенс» на матч в Россию. Он заявил, что Континентальная хоккейная лига (КХЛ) является огромной поддержкой российского руководства.

С февраля 2022 года Гашек активно продвигает инициативы против российских спортсменов. В частности, он призывал руководителей НХЛ уйти в отставку из-за позиции по России.