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12:41, 25 декабря 2024Спорт

Гашек заявил о желании изменить подход к российским игрокам НХЛ

Гашек заявил, что хочет поговорить с руководством НХЛ о российских игроках
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Доминик Гашек

Доминик Гашек. Фото: Bruce Bennett / Staff / Getty images

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек на своей странице в социальной сети X заявил о желании изменить подход к российским игрокам Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Гашек рассказал, что хочет поговорить на эту тему с представителями руководства Канады и НХЛ. По его мнению, каждое публичное появление российских спортсменов — это огромная реклама действий российских властей. «Многие российские спортсмены заслуживают нашей помощи, и я буду рад помочь им, если у меня будет такая возможность», — добавил чемпион.

Ранее Гашек раскритиковал поездку представителей клуба «Монреаль Канадиенс» на матч в Россию. Он заявил, что Континентальная хоккейная лига (КХЛ) является огромной поддержкой российского руководства.

С февраля 2022 года Гашек активно продвигает инициативы против российских спортсменов. В частности, он призывал руководителей НХЛ уйти в отставку из-за позиции по России.

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