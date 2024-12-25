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13:55, 25 декабря 2024Россия

На Курской АЭС сообщили об обстановке на фоне ракетного удара ВСУ по Льгову

Курская АЭС сообщила о штатной работе на фоне ракетного удара ВСУ по Льгову
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетПожары в России

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Курская атомная электростанция (АЭС) на фоне ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Льгов в Курской области работает в штатном режиме. Об этом сообщается в Telegram-канале станции.

«На Курской АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находятся энергоблоки № 3 и № 4. Энергоблоки № 1 и № 2 — в режиме эксплуатации "без генерации"», — говорится в сообщении. Там добавили, что радиационный фон на АЭС, а также в районе ее расположения находится в норме и не превышает естественных значений.

Курская АЭС находится в городе Курчатов — расстояние оттуда до Льгова, который попал под удар ВСУ, составляет около 30 километров.

ВСУ ударили по Льгову утром в среду, 25 декабря. Жертвами атаки стали четыре человека, еще пятеро пострадали. По неофициальным данным, украинские снаряды упали на крышу сахарного завода, ТЭЦ, жилой дом и газопровод, в городе начались пожары.

Момент удара по городу сняли на видео. Военное управление СК России сообщило, что удар по Льгову, по предварительным данным, нанесли при помощи реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

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