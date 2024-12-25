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08:30, 25 декабря 2024Путешествия

Направлявшиеся в Казань рейсы перенаправили в Самару

Направлявшиеся в Казань рейсы из Стамбула и Алма-Аты перенаправили в Самару
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Направлявшиеся в Казань рейсы из Стамбула, Алма-Аты и Томска перенаправили в Самару. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта Казани.

Такие меры приняты из-за введенных ранее в авиагавани временных ограничений.

Ранее Росавиация сообщила, что аэропорт Казани не принимает и не отправляет рейсы.

21 декабря Вооруженные силы Украины атаковали Казань беспилотными летательными аппаратами. По данным властей города, в результате атаки произошло возгорание в трех районах. В городе провели выборочную эвакуацию школ в целях безопасности, детей на время проводили в подвалы. В аэропорту Казани был введен план «Ковер», воздушное пространство над регионом закрыли для полетов.

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