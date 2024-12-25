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05:20, 25 декабря 2024Интернет и СМИ

Пивоваров обжаловал штраф за нарушение правил иноагента в Верховном Суде

Пивоваров обжаловал штраф за нарушение закона об иноагентах в Верховном Суде
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Уткин / РИА Новости

Журналист Алексей Пивоваров (признан Минюстом РФ иноагентом) обжаловал в Верховном суде РФ постановление о штрафе в размере 30 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Взыскание было назначено летом текущего года за неуказание журналистом соответствующей маркировки в интернет-публикациях. «Поступила жалоба Пивоварова Алексея Владимировича», — рассказали в суде. Дата рассмотрения жалобы не назначена.

1 декабря сообщалось, что Пивоваров и съемочная группа проекта «Редакция», а также сопровождавшая их местная журналистка Фериде Масхетова были задержаны в городе Нукусе после заявления местного жителя. Утверждалось, что у них изъяли весь отснятый материал о Каракалпакстане — республике в составе Узбекистана. При этом сам Пивоваров назвал свое задержание простой беседой с представителями местного МВД.

Ранее суд признал законным штраф в размере 30 тысяч рублей российскому певцу и лидеру группы «Машина времени» Андрею Макаревичу (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

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