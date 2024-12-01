Журналист Пивоваров раскрыл детали своего задержания

Журналист Пивоваров подтвердил, что был приглашен на беседу в МВД Узбекистана

Задержание в Узбекистане журналиста Алексея Пивоварова (признан Минюстом РФ иноагентом) на самом деле было простой беседой с представителями местного МВД. Об этом бывший главный редактор телеканала RTVI и автор проекта «Редакция» сообщил в Telegram, раскрыв детали встречи с силовиками.

«Как я уже говорил, мы сейчас в Узбекистане. Когда мы были в Нукусе, нас пригласили на беседу сотрудники МВД. Мы поговорили, рассказали о себе и своих планах, сотрудники были вежливы и корректны. Сейчас уже едем дальше», — написал российский журналист, подтвердив тем самым, что уже покинул отделение органов внутренних дел.

Тем временем, по данным РИА Новости, представители Агентства информации и массовых коммуникаций Узбекистана утверждают, что Пивоваров работал в стране, не получив предварительно аккредитацию в Министерстве иностранных дел.

Ранее стало известно, что Пивоваров и съемочная группа проекта «Редакция», а также сопровождавшая их местная журналистка Фериде Масхетова, были задержаны в Нукусе после заявления местного жителя. Издание Hook.Report утверждает, что силовики изъяли весь отснятый материал о Каракалпакстане — суверенной республике в составе Узбекистана.