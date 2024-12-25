ЦСКА забросил СКА пять шайб за один период матча КХЛ

ЦСКА забросил СКА пять шайб в первом периоде домашнего матча КХЛ

Московский ЦСКА забросил пять шайб петербургскому СКА в первом периоде домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча проходит в Москве в среду, 25 декабря. Первые две шайбы московские армейцы забросили в течение первых 57 секунд: отличились Павел Карнаухов и Денис Гурьянов.

В оставшееся время первого периода Карнаухов оформил дубль, а его партнеры Виталий Абрамов и Максим Соркин забросили еще по шайбе. В момент публикации новости в матче идет первый перерыв, игрокам СКА отличиться не удалось.

ЦСКА имеет в активе 51 очко и находится на третьем месте в Западной конференции. СКА с 48 очками занимает шестую позицию.