В Госдуме прокомментировали авиакатастрофу в Казахстане фразой «второй малайзийский боинг»

Депутат Делягин об авиакатастрофе Казахстане: похоже, второй малайзийский боинг

Крушение самолета Az Airlines с россиянами на борту под Актау в Казахстане похоже на инцидент с малайзийским бортом Boeing 777-200ER, потерпевшим крушение в Донецкой области в 2014 году. Об этом депутат Госдумы Михаил Делягин написал в Telegram.

Делягин выложил пост с кадрами, на которых видны повреждения на фюзеляже самолета — в записи говорится, что отверстия похожи на следы от осколков. В следующей записи депутат прокомментировал пост, в его публикации содержится фраза «а вот, похоже, и второй "малайзийский боинг"».

Как заявил парламентарий, о вероятности повторения событий 2014 года он уже заявлял ранее, и из его записи следует, что теперь он видит похожий сценарий в авиакатастрофе в Казахстане.

Boeing 777, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, никому из них не удалось выжить. Концерн ПВО «Алмаз-Антей» утверждал, что лайнер был сбит с территории, подконтрольной Вооруженным силам Украины. В Нидерландах, где шло следствие по делу, выдвигали обвинения в адрес России, однако Москва отвергала их.

Ранее появилась версия об атаке украинского дрона на разбившийся в Казахстане самолет.