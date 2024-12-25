В МИД анонсировали все более жесткий ответ на атаки Киева на территорию России

Киев будет встречать все более жесткий ответ на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия-1»
Он назвал возмутительными сознательные удары украинских военных по гражданским целям, в том числе по жилым домам, больницам, поликлиникам и местам скопления людей. По словам главы российского МИД, такие действия ВСУ являются прямым нарушением всех антитеррористических конвенций и резолюций Совета Безопасности ООН по данной теме.
«Мы предупреждаем о том, что дальнейшее продолжение такой линии будут с каждым разом встречать все более решительный ответ», — сказал министр.
Утром 25 декабря территория Украины подверглась массированному ракетному удару. На всей территории страны была объявлена воздушная тревога, взрывы прозвучали в Харькове, в Кременчуге и Днепропетровске.