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13:23, 25 декабря 2024Бывший СССР

В МИД анонсировали все более жесткий ответ на атаки Киева на территорию России

Лавров: Киев будет встречать более жесткий ответ на атаки по территории России
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Киев будет встречать все более жесткий ответ на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия-1»

Он назвал возмутительными сознательные удары украинских военных по гражданским целям, в том числе по жилым домам, больницам, поликлиникам и местам скопления людей. По словам главы российского МИД, такие действия ВСУ являются прямым нарушением всех антитеррористических конвенций и резолюций Совета Безопасности ООН по данной теме.

«Мы предупреждаем о том, что дальнейшее продолжение такой линии будут с каждым разом встречать все более решительный ответ», — сказал министр.

Утром 25 декабря территория Украины подверглась массированному ракетному удару. На всей территории страны была объявлена воздушная тревога, взрывы прозвучали в Харькове, в Кременчуге и Днепропетровске.

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