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17:59, 25 декабря 2024Бывший СССР

В МИД России отреагировали на слова Зеленского в адрес Фицо после его визита в Москву

Захарова: реакция Зеленского на визит Фицо в Москву является неадекватной
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Reuters

Реакция президента Украины Владимира Зеленского на визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву является неадекватной. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Неадекватная реакция неадекватного человека, который цепляется за власть», — заявила дипломат, имея в виду Владимира Зеленского. Так Захарова отреагировала на его заявление о контактах Москвы и Братиславы в контексте транзита газа через Украину.

Представитель МИД добавила, что таким образом продолжается «агония его режима». Кроме того, она порекомендовала именно так оценивать реакцию Зеленского на визит премьера Словакии в Москву.

Ранее премьер Словакии сообщил, что Зеленский предложил ему 500 миллионов евро в обмен на членство в НАТО. Президент Украины после этого утверждал, у него было желание компенсировать Братиславе потери из-за прекращения транзита российского газа, а также призвал спецслужбы Словакии проверить связи Фицо с Кремлем.

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