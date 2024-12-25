В Санкт-Петербурге спустили на воду новую «Арктику»

В Санкт-Петербурге спустили на воду боевой ледокол «Николай Зубов»

Патрульный корабль ледового класса «Николай Зубов» проекта 23550 (шифр «Арктика») спустили на воду в ходе торжественной церемонии на предприятии «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.

«Корабли этого проекта будут составлять основу группировок в Арктической зоне, значительно усилят боевой потенциал и возможности сил Северного флота, позволят России и далее усиливать свое присутствие в удаленных районах Крайнего Севера, демонстрируя потенциальным противникам твердую и непоколебимую позицию по защите наших интересов во всех стратегически важных районах Мирового океана», — сказал главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Александр Моисеев в ходе церемонии.

Сразу после спуска на воду на корабле начнутся достроечные работы. Боевой ледокол «Николай Зубов», который был заложен в 2019 году, стал вторым кораблем проекта 23550. Он может выполнять задачи буксира, боевого корабля, ледокола и пожарного судна. В арсенал новой «Арктики» входят артиллерийская установка калибра 76 миллиметров и переносные зенитные ракетные комплексы. Также ледокол может нести контейнерные пусковые установки с ракетами «Калибр» или «Уран».

В ноябре стало известно, что ледокол «Иван Папанин» проекта 23550 планируют передать ВМФ России летом 2025 года.