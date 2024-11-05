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14:46, 5 ноября 2024Наука и техника

Ледокол «Иван Папанин» передадут ВМФ летом

Боевой ледокол «Иван Папанин» планируют передать ВМФ летом 2025 года
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Сергей Шелагин / Коммерсантъ

Первый боевой ледокол «Иван Папанин» проекта 23550 планируют передать Военно-морскому флоту (ВМФ) России летом 2025 года. Об этом временно исполняющий обязанности генерального директора «Адмиралтейских верфей» Андрей Быстров сообщил ТАСС.

«Передача "Ивана Папанина" флоту планируется летом следующего года. До этого ему предстоит пройти ледовые испытания в районе архипелага Земля Франца-Иосифа, и как минимум три месяца займут летные испытания», — сказал он в день 320-летия предприятия.

Патрульные корабли проекта 23550 (шифр «Арктика») способны преодолевать лед толщиной до 1,7 метра. В арсенал ледоколов входит артиллерийская установка АК-176МА. Также они могут нести контейнерный ракетный комплекс «Калибр-К».

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В июле в конструкторском бюро «Вымпел» сообщили, что дизель-электрический ледокол «Евпатий Коловрат» проекта 21180М передали Министерству обороны России.

В апреле стало известно, что экипаж ледокола «Иван Папанин» заселился на корабль и готовится к заводским ходовым испытаниям.

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